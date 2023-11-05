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Сегодня, 04:08

Пегула обыграла Гауфф и вышла в финал Итогового турнира WTA

Сергей Разин
корреспондент
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Джессика Пегула.
Фото WTA

Американская теннисистка Джессика Пегула в полуфинале Итогового турнира WTA обыграла соотечественницу Кори Гауфф со счетом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. На счету 29-летней Пегулы эйс, ошибка на второй подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. У 19-летней Гауфф подача навылет, 4 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт.

В финале Пегула встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Джессика Пегула
Кори Гауфф
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