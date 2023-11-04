Ольховский считает Свентек фаворитом в матче с Соболенко

Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от полуфинального матча на Итоговогом турнире WTA в Канкуне Ига Свентек — Арина Соболенко.

«На мой взгляд, Свентек выглядит интереснее на этом турнире, легко прошла соперников и выиграла свою группу. У Соболенко были тяжелые матчи, так что Ига является фаворитом», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Теннисистки провели между собой 8 матчей, Свентек выиграла в 5 встречах, 3 победы на счету Соболенко.