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Павлюченкова заявила, что хочет выиграть турнир «Большого шлема»

10:02
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Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова заявила, что надеется выиграть один из турниров «Большого шлема» и войти в первую десятку рейтинга WTA.

«Финал есть, хочется выиграть один из турниров ["Большого шлема"] - это мечта! Войти в топ-10 [мирового рейтинга] и пытаться залезть выше и выше. 11-я строчка есть — хочется выше», — цитирует ТАСС Павлюченкову.

Напомним, Павлюченкова в 2021 году завоевала золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде в паре с Андреем Рублевым.

Кроме того, в составе сборной России она первенствовала на Кубке Билли Джин Кинг, вышла в финал Открытого чемпионата Франции и завершила сезон на 11-м месте в рейтинге WTA.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13028689

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Роман Шишов все материалы автора
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