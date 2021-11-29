Россиянка Светлана Кузнецова опустилась на 109-ю строчку в рейтинге WTA
На официальном сайте WTA появился рейтинг от 29 ноября. Российская теннисистка Светлана Кузнецова опустилась на 109-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Лучшей среди российских спортсменок является Анастасия Павлюченкова — 11 место.
Рейтинг WTA. 29 ноября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6380.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5685.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135.
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5008.
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4385.
7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4351.
8 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3849.
9 (9). Ига Свентек (Польша) — 3786.
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3455.
11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3076.
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26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2180...
31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1870...
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1836...
39 (39). Людмила Самсонова (Россия) — 1601...
69 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 985...
79 (79). Варвара Грачёва (Россия) — 880...
87 (87). Вера Звонарёва (Россия) — 844...
109 (108). Светлана Кузнецова (Россия) — 743.
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