Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
02:12
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла американку Мэдисон Кис.
Следующей соперницей Павлюченковой будет победительница матча Лейла Фернандес — Ализе Корне.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мэдисон Кис (США) — 6:3, 6:1
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