Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла американку Мэдисон Кис.

Следующей соперницей Павлюченковой будет победительница матча Лейла Фернандес — Ализе Корне.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мэдисон Кис (США) — 6:3, 6:1