Победительница US Open-2021 уступила белоруске Соснович во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Британская теннисистка Эмма Радукану во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила 100-й ракетке мира белоруске Александре Соснович со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Победительница US Open-2021 сделала 2 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 5.

В третьем круге Соснович встретится с румынкой Симоной Халеп.