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Победительница US Open-2021 уступила белоруске Соснович во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

07:14
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Британская теннисистка Эмма Радукану во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила 100-й ракетке мира белоруске Александре Соснович со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Победительница US Open-2021 сделала 2 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 5.

В третьем круге Соснович встретится с румынкой Симоной Халеп.

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Сергей Разин все материалы автора
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