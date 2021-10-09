Победительница US Open-2021 уступила белоруске Соснович во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
07:14
Британская теннисистка Эмма Радукану во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила 100-й ракетке мира белоруске Александре Соснович со счетом 2:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Победительница US Open-2021 сделала 2 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 5.
В третьем круге Соснович встретится с румынкой Симоной Халеп.
Second Top 50 win of the season ?— wta (@WTA) October 9, 2021
Aliaksandra Sasnovich takes out Raducanu in straight-sets!#BNPPO21 pic.twitter.com/3aK1csyN2r
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