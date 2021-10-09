Азаренко, Халеп и Остапенко победили в своих матчах второго круга турнира в Индиан-Уэллсе
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Ее соперница Магда Линетт отказалась от продолжения борьбы при счете 7:5, 3:0.
В другом матче румынка Симона Халеп обыграла украинку Марту Костюк — 7:6 (7:2), 6:1.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Жиль Тайхманн (Швейцария, 31) — 7:5, 6:1
Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — Магда Линетт (Польша) — 7:5, 3:0 отказ 2-го игрока
Ясмин Паолини (Италия, Q) — Элисе Мертенс (Бельгия, 14) — 3:6, 6:4, 6:4
Симона Халеп (Румыния, 11) — Марта Костюк (Украина) — 7:6 (7:2), 6:1
Елена Остапенко (Латвия, 24) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:3, 6:0
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