Азаренко, Халеп и Остапенко победили в своих матчах второго круга турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Ее соперница Магда Линетт отказалась от продолжения борьбы при счете 7:5, 3:0.

В другом матче румынка Симона Халеп обыграла украинку Марту Костюк — 7:6 (7:2), 6:1.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Жиль Тайхманн (Швейцария, 31) — 7:5, 6:1

Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — Магда Линетт (Польша) — 7:5, 3:0 отказ 2-го игрока

Ясмин Паолини (Италия, Q) — Элисе Мертенс (Бельгия, 14) — 3:6, 6:4, 6:4

Симона Халеп (Румыния, 11) — Марта Костюк (Украина) — 7:6 (7:2), 6:1

Елена Остапенко (Латвия, 24) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:3, 6:0