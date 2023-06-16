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Сегодня, 15:27

Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Хертогенбосе

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Россиянка Екатерина Александрова в четвертьфинале турнира WTA в Хертогенбосе в двух сетах обыграла американку Эмину Бектас — 6:4, 6:4.

За выход в финал Александрова сыграет с Александрой Соснович из Белоруссии, которая прошла в полуфинал из-за снятия другой представительницы России Людмилы Самсонова во втором сете.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Эмина Бектас (США, Q) — 6:4, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/hertogenbosch/2023/
Екатерина Александрова
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