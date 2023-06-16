Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Хертогенбосе

Россиянка Екатерина Александрова в четвертьфинале турнира WTA в Хертогенбосе в двух сетах обыграла американку Эмину Бектас — 6:4, 6:4.

За выход в финал Александрова сыграет с Александрой Соснович из Белоруссии, которая прошла в полуфинал из-за снятия другой представительницы России Людмилы Самсонова во втором сете.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Эмина Бектас (США, Q) — 6:4, 6:4