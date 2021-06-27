Квитова вернулась в топ-10 рейтинга WTA
Чешка Петра Квитова поднялась на 10-е место в рейтинге WTA перед стартом Уимблдонского турнира.
На неделе она дошла до полуфинала турнира в Бад-Хомбурге.
Других изменений в первой десятке не произошло. Первой ракеткой мира является австралийка Эшли Барти.
Россиянка Анастасия Павлюченкова занимает 19-ю строчку.
Рейтинг WTA
Положение на 28 июня
1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 7875 очков
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7346
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330
4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6195
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835
6 (5). София Кенин (США) — 5640
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5321
8 (8). Серена Уильямс (США) — 4931
9 (9). Ига Швентек (Польша) — 4465
10 (12). Петра Квитова (Чехия) — 4215...
19 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3300...
32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 2100...
35 (34). Дарья Касаткина (Россия) — 2030
36 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1940...
40 (38). Светлана Кузнецова (Россия) — 1693...
65 (63). Людмила Самсонова (Россия) — 1231...
80 (80). Анастасия Потапова (Россия) — 1041...
89 (90). Анна Блинкова (Россия) — 945,
90 (89). Варвара Грачева (Россия) — 936...
96 (97). Вера Звонарева (Россия) — 852
* - положение в предыдущем рейтинге
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю