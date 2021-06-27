Квитова вернулась в топ-10 рейтинга WTA

Чешка Петра Квитова поднялась на 10-е место в рейтинге WTA перед стартом Уимблдонского турнира.

На неделе она дошла до полуфинала турнира в Бад-Хомбурге.

Других изменений в первой десятке не произошло. Первой ракеткой мира является австралийка Эшли Барти.

Россиянка Анастасия Павлюченкова занимает 19-ю строчку.

Рейтинг WTA

Положение на 28 июня

1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 7875 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7346

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330

4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6195

5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835

6 (5). София Кенин (США) — 5640

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5321

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4931

9 (9). Ига Швентек (Польша) — 4465

10 (12). Петра Квитова (Чехия) — 4215...

19 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3300...

32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 2100...

35 (34). Дарья Касаткина (Россия) — 2030

36 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1940...

40 (38). Светлана Кузнецова (Россия) — 1693...

65 (63). Людмила Самсонова (Россия) — 1231...

80 (80). Анастасия Потапова (Россия) — 1041...

89 (90). Анна Блинкова (Россия) — 945,

90 (89). Варвара Грачева (Россия) — 936...

96 (97). Вера Звонарева (Россия) — 852

* - положение в предыдущем рейтинге