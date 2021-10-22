Павлюченкова проиграла Вондроушовой в четвертьфинале Кубка Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии (4:6, 2:6) в четвертьфинальном матче Кубка Кремля в женском одиночном разряде.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Россиянка сделала 2 эйса, реализовала 1 брейк-пойнт из 2 и совершила 2 двойные ошибки.

За выход в финал Вондроушова поборется с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565?530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маркета Вондроушова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 4) — 6:4, 6:2