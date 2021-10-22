Кудерметова: «Олимпиаду хочется забыть как страшный сон»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала поражение от румынки Симоны Халеп (1:6, 6:7 (4:7) в матче 1/8 финала Кубка Кремля.

«Я нащупала свою игру во втором сете. Если бы я смогла дожать ее во второй партии, то наверное, у меня были бы шансы и в третьем, — приводятся слова Кудерметовой на сайте Кубка Кремля. — Но у нее больше опыта, она была сильнее меня в ключевые моменты и победила абсолютно заслуженно.

Она добегала до моих укороченных из последних сил, я была близка. Но я отдаю ей должное, она сыграла потрясающе на тех мячах.

Планирую выступить на Кубке Федерации за сборную России, это первый турнир, который в приоритете. А потом буду смотреть по ситуации — возможно, сыграю еще на турнире в Линце. Но это буду я уже буду смотреть по своему состоянию, насколько будет готов мой организм.

Был хороший старт сезона, выиграла первый титул, вышла в финал Уимблдона в паре, но всегда хочется большего. Была еще Олимпиада, ее хочется забыть как страшный сон, — мы были очень близки к медалям, но не получилось. Так что были как позитивные моменты, так и негативные, а сейчас надо просто надо двигаться дальше".