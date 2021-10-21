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Хромачева и Ковинич вышли в полуфинал парного турнира в Тенерифе

21 октября, 22:59
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Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Черногории Данка Ковинич победили пару Дарья Юрак/Андрея Клепач (Хорватия/Словения) в 1/4 финала турнира в испанском Тенерифе — 7:6 (7:3), 4:6, 10:6.

Спортсменки пробились в полуфинал. За выход в финал они сыграют с украинской парой Людмила Киченок/Марта Костюк.

Тенерифе (Испания)

Турнир WTA Tenerife Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Ирина Хромачева/Данка Ковинич (Россия/Черногория) — Дарья Юрак/Андрея Клепач (Хорватия/Словения, 1) — 7:6 (7:3), 4:6, 10:6

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Евгений Петров все материалы автора
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