Хромачева и Ковинич вышли в полуфинал парного турнира в Тенерифе
21 октября, 22:59
Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Черногории Данка Ковинич победили пару Дарья Юрак/Андрея Клепач (Хорватия/Словения) в 1/4 финала турнира в испанском Тенерифе — 7:6 (7:3), 4:6, 10:6.
Спортсменки пробились в полуфинал. За выход в финал они сыграют с украинской парой Людмила Киченок/Марта Костюк.
Тенерифе (Испания)
Турнир WTA Tenerife Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Ирина Хромачева/Данка Ковинич (Россия/Черногория) — Дарья Юрак/Андрея Клепач (Хорватия/Словения, 1) — 7:6 (7:3), 4:6, 10:6
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