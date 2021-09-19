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Паолини обыграла Риске в финале турнира в Портороже

22:43
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини стала победительницей турнира WTA в Портороже (Словения).

В финале она обыграла американку Элисон Риске (7:6 (7:4), 6:2). Матч продолжался один час и 46 минут.

25-летняя Паолини занимает 87-е место в рейтинге WTA. Она выиграла первый турнир в своей карьере.

Порторож (Словения)

Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Ясмин Паолини (Италия) — Элисон Риске (США, 3) — 7:6 (7:4), 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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