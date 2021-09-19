Паолини обыграла Риске в финале турнира в Портороже
22:43
Итальянская теннисистка Ясмин Паолини стала победительницей турнира WTA в Портороже (Словения).
В финале она обыграла американку Элисон Риске (7:6 (7:4), 6:2). Матч продолжался один час и 46 минут.
25-летняя Паолини занимает 87-е место в рейтинге WTA. Она выиграла первый турнир в своей карьере.
Порторож (Словения)
Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Ясмин Паолини (Италия) — Элисон Риске (США, 3) — 7:6 (7:4), 6:2
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