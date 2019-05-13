Павлюченкова опустилась на 24-е место в чемпионской гонке WTA

Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA, который возглавляет чешка Петра Квитова. В первой тройке изменений не произошло.
Голландка Кики Бертенс поднялась с 9-й на 4-ю строчку, румынка Симона Халеп с 10-й на 7-ю. Австралийка Эшли Барти упала с 4-го на 6-е место, канадка Бьянка Андрееску - с 6-го на 8-е, немка Ангелик Кербер - с 7-го на 9-е, украинка Элина Свитолина - с 8-го на 10-е.
Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, упала на 24-ю строчку. Мария Шарапова - с 63-ей-на 75-ю.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 13 мая
1 (1). Петра Квитова (Чехия) – 3420.
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 2771.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 2371.
4 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 2361.
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) – 2229.
6 (4). Эшли Барти (Австралия) – 2070.
7 (10). Симона Халеп (Румыния) – 1896.
8 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 1757.
9 (7). Ангелик Кербер (Германия) – 1620.
10 (8). Элина Свитолина (Украина) – 1376...
24 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 707...
41 (36). Екатерина Александрова (Россия) – 540…
44 (40). Вероника Кудерметова (Россия) – 498...
51 (47). Виталия Дьяченко (Россия) – 444...
54 (56). Вера Звонарёва (Россия) – 424...
75 (63). Мария Шарапова (Россия) – 355...
83 (83). Маргарита Гаспарян (Россия) – 333.
84 (73). Наталья Вихлянцева (Россия) – 323...
90 (86). Анна Блинкова (Россия) – 300...
96 (92). Евгения Родина (Россия) – 276.