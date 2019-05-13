Павлюченкова опустилась на 24-е место в чемпионской гонке WTA

Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA, который возглавляет чешка Петра Квитова. В первой тройке изменений не произошло.

Голландка Кики Бертенс поднялась с 9-й на 4-ю строчку, румынка Симона Халеп с 10-й на 7-ю. Австралийка Эшли Барти упала с 4-го на 6-е место, канадка Бьянка Андрееску - с 6-го на 8-е, немка Ангелик Кербер - с 7-го на 9-е, украинка Элина Свитолина - с 8-го на 10-е.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, упала на 24-ю строчку. Мария Шарапова - с 63-ей-на 75-ю.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 13 мая



1 (1). Петра Квитова (Чехия) – 3420.



2 (2). Наоми Осака (Япония) – 2771.



3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 2371.



4 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 2361.



5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) – 2229.



6 (4). Эшли Барти (Австралия) – 2070.



7 (10). Симона Халеп (Румыния) – 1896.



8 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 1757.



9 (7). Ангелик Кербер (Германия) – 1620.



10 (8). Элина Свитолина (Украина) – 1376...

24 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 707...



41 (36). Екатерина Александрова (Россия) – 540…



44 (40). Вероника Кудерметова (Россия) – 498...



51 (47). Виталия Дьяченко (Россия) – 444...



54 (56). Вера Звонарёва (Россия) – 424...



75 (63). Мария Шарапова (Россия) – 355...



83 (83). Маргарита Гаспарян (Россия) – 333.



84 (73). Наталья Вихлянцева (Россия) – 323...



90 (86). Анна Блинкова (Россия) – 300...



96 (92). Евгения Родина (Россия) – 276.