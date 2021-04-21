Остапенко вышла во второй круг турнира в Штутгарте
16:15
Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла швейцарку Штефани Фегеле в первом круге турнира WTA в Штутгарте (Германия) — 6:4, 7:5.
Во втором круге Остапенко сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Остапенко (Латвия) — Штефани Фегеле (Швейцария, Q) — 6:4, 7:5
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Зачет
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