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Остапенко вышла во второй круг турнира в Штутгарте

16:15

Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла швейцарку Штефани Фегеле в первом круге турнира WTA в Штутгарте (Германия) — 6:4, 7:5.

Во втором круге Остапенко сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия) — Штефани Фегеле (Швейцария, Q) — 6:4, 7:5

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