Кудерметова с Мертенс вышла во второй круг парного турнира в Стамбуле

Пара Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) в первом круге парного турнира в Стамбуле обыграла турецкую пару Чагла Буюкакчай/Пемра Озген со счетом 6:2, 6:2.

Во втором круге Кудерметова и Мертенс встретятся с победителями матча Анна Данилина/Камилла Рахимова (Россия) — Данила Якупович/Яна Сизикова (Словения/Россия).

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — Чагла Буюкакчай/Пемра Озген (Турция, WC) — 6:2, 6:2