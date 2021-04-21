Кудерметова с Мертенс вышла во второй круг парного турнира в Стамбуле
15:35
Пара Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) в первом круге парного турнира в Стамбуле обыграла турецкую пару Чагла Буюкакчай/Пемра Озген со счетом 6:2, 6:2.
Во втором круге Кудерметова и Мертенс встретятся с победителями матча Анна Данилина/Камилла Рахимова (Россия) — Данила Якупович/Яна Сизикова (Словения/Россия).
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — Чагла Буюкакчай/Пемра Озген (Турция, WC) — 6:2, 6:2
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Зачет
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