Конюх сыграет с победившей Касаткину Костюк в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Хорватская теннисистка Ана Конюх обыграла китаянцу Ван Цян в матче второго круга турнира WTA в Стамбуле — 6:1, 6:4.

В четвертьфинале турнира Конюх встретится с украинкой Мартой Костюк, которая обыграла россиянку Дарью Касаткину.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ана Конюх (Хорватия, WC) — Ван Цян (Китай, 8) — 6:1, 6:4