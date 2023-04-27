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Сегодня, 16:35

Остапенко вышла в третий круг турнира в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла чешку Линду Фрухвиртову во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

Матч закончился со счетом 6:0, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 1 минуту.

22-я ракетка мира Остапенко 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету 58-й ракетки мира Фрухвиртовой 2 эйса, 9 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В третьем круге Остапенко сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Марина Заневская (Бельгия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия, 19) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:0, 6:3

Теннис
Елена Остапенко
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