Остапенко вышла в третий круг турнира в Мадриде

Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла чешку Линду Фрухвиртову во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

Матч закончился со счетом 6:0, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 1 минуту.

22-я ракетка мира Остапенко 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету 58-й ракетки мира Фрухвиртовой 2 эйса, 9 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В третьем круге Остапенко сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Марина Заневская (Бельгия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия, 19) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:0, 6:3