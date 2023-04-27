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Сегодня, 17:23

Самсонова обыграла Заневскую и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Виталий Косик
Корреспондент
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Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла бельгийку Марию Заневскую в матче 2-го круга турнира в Мадриде (WTA-1000) — 6:2, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час и 27 минут.

В следующем раунде Самсонова сыграет против представительницы Латвии Елены Остапенко.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 14) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:2, 6:3.

Теннис
Людмила Самсонова
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