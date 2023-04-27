Самсонова обыграла Заневскую и вышла в третий круг турнира в Мадриде
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла бельгийку Марию Заневскую в матче 2-го круга турнира в Мадриде (WTA-1000) — 6:2, 6:3.
Спортсменки провели на корте 1 час и 27 минут.
В следующем раунде Самсонова сыграет против представительницы Латвии Елены Остапенко.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 14) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:2, 6:3.
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