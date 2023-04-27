Гауфф стала первой теннисисткой с 2009 года, выигравшей 35 матчей в основной сетке WTA 1000

Американская теннисистка Кори Гауфф стала первой теннисисткой с 2009 года, выигравшей 35 матчей в основной сетке WTA 1000 до наступления 20 лет, сообщает Opta.

Во втором круге турнира в Мадриде 19-летняя теннисистка обыграла испанку Ирен Бурильо Эскорихуэла со счетом 6:4, 6:1.

В третьем круге Гауфф встретится с победительницей матча Элизабетта Коччаретто (Италия) — Паула Бадоса (Испания).