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Остапенко вышла в полуфинал турнира в Люксембурге и сыграет с Блинковой

20:15
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко разгромила немку Антонию Лоттнер в четвертьфинале турнира в Люксембурге — 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час 4 минуты. В полуфинале Остапенко сыграет с россиянкой Анной Блинковой.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Остапенко (Латвия, WC) — Антония Лоттнер (Германия, Q) — 6:1, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/luxembourg/2019/

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