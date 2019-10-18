Остапенко вышла в полуфинал турнира в Люксембурге и сыграет с Блинковой

Латвийская теннисистка Елена Остапенко разгромила немку Антонию Лоттнер в четвертьфинале турнира в Люксембурге — 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час 4 минуты. В полуфинале Остапенко сыграет с россиянкой Анной Блинковой.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Остапенко (Латвия, WC) — Антония Лоттнер (Германия, Q) — 6:1, 6:1