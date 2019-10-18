Остапенко вышла в полуфинал турнира в Люксембурге и сыграет с Блинковой
20:15
Латвийская теннисистка Елена Остапенко разгромила немку Антонию Лоттнер в четвертьфинале турнира в Люксембурге — 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час 4 минуты. В полуфинале Остапенко сыграет с россиянкой Анной Блинковой.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Остапенко (Латвия, WC) — Антония Лоттнер (Германия, Q) — 6:1, 6:1