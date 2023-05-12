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Сегодня, 20:02

Остапенко в трех сетах обыграла Кирстю во втором круге турнира в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла румынку Сорану Кирстю во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:2. Девушки провели на корте 2 часа 14 минут.

В третьем круге турнира Остапенко сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия, 20) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:3, 3:6, 6:2

Теннис
Елена Остапенко
Сорана Кирстя
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