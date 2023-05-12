Остапенко в трех сетах обыграла Кирстю во втором круге турнира в Риме
Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла румынку Сорану Кирстю во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.
Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:2. Девушки провели на корте 2 часа 14 минут.
В третьем круге турнира Остапенко сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Остапенко (Латвия, 20) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:3, 3:6, 6:2
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