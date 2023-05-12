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Сегодня, 20:42

Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла итальянку Лизу Пигато во втором круге турнира WTA 1000 в Риме — 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

9-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 10. На счету 483-й ракетки мира Пигато такое же количество эйсов и двойных, и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В третьем круге 26-летняя Касаткина сыграет с Юлией Грабер (Австрия).

Теннис
Дарья Касаткина
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