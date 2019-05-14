Остапенко снялась по ходу матча с Бузарнеску на турнире в Риме

Латвийка Елена Остапенко завершила выступление на турнире WTA в Риме, снявшись по ходу второго сета матча против румынки Михаэлы Бузарнеску.

Игра была остановлена при счете 6:2, 5:4 в пользу Бузарнеску.

Во втором круге румынка сыграет с немкой Юлией Гергес​.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 151 788 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:2, 5:4 отказ 2-го игрока