Александрова обыграла Потапову и вышла в полуфинал турнира в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова в четвертьфинале турнира в Линце обыграла соотечественницу Анастасию Потапову со счетом 6:2, 7:6 (10:8).

Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

На счету 29-летней Александровой 8 подач навылет, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. У 22-летней Потаповой 3 эйса, 4 ошибки на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В полуфинале турнира Александрова встретится с хорваткой Донной Векич. Потапова является действующей чемпионкой турнира.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия, 2) — Анастасия Потапова (Россия, 5) — 6:2, 7:6 (10:8)