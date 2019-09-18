Осака вышла в 1/4 финала турнира в Японии
12:59
Четвертая ракетка мира японка Наоми Осака вышла в 1/4 финала турнира WTA в Осаке, обыграв представительницу Болгарии Викторию Томову — 7:5, 6:3.
Ранее в следующий круг турнира пробились бельгийка Элисе Мертенс и Ангелик Кербер.
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Наоми Осака (Япония, 1) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 7:5, 6:3
Элисе Мертенс (Бельгия) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:3, 1:6, 6:2
Мэдисон Кис (США, 5) — Зарина Дияс (Казахстан, Q) — 5:7, 6:0, 6:4
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