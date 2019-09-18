Осака вышла в 1/4 финала турнира в Японии

Четвертая ракетка мира японка Наоми Осака вышла в 1/4 финала турнира WTA в Осаке, обыграв представительницу Болгарии Викторию Томову — 7:5, 6:3.

Ранее в следующий круг турнира пробились бельгийка Элисе Мертенс и Ангелик Кербер.

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Наоми Осака (Япония, 1) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 7:5, 6:3

Элисе Мертенс (Бельгия) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:3, 1:6, 6:2

Мэдисон Кис (США, 5) — Зарина Дияс (Казахстан, Q) — 5:7, 6:0, 6:4