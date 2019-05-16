Осака рассказала, что не знала о проблемах со здоровьем у Серены Уильямс

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала решение экс-первой ракетки мира американки Серены Уильямс сняться с турнира в Риме. Во втором круге она должна была сыграть с сестрой Винус Уильямс.

37-летняя американка отказалась от участия в турнире из-за травмы левого колена.

– Я не знала о проблемах Серены со здоровьем, – приводит Tennis World USA слова Осаки. – Я с юных лет привыкла к тому, что она выступает не на многих турнирах, а об этом даже не думала. Знаю, что она играет на турнирах перед соревнованиями "Большого шлема", а потом побеждает на мэйджорах.