Осака проиграла Си Сувэй в третьем круге турнира в Майами

Первая ракетка мира Наоми Осака не смогла выйти в четвертый круг трунира WTA в Майами. Она уступил тайваньской теннисистке Си Сувэй. Матч завершился в трех сетах - 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Чешка Петра Квитова обыграла хорватку Донну Векич - 6:4, 3:6, 6:4. Австралийка Эшли Барти победила Саманта Стосур - 6:0, 6:3.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Си Сувэй (Тайвань, 27) - Наоми Осака (Япония, 1) - 4:6, 7:6 (7:4), 6:3

Петра Квитова (Чехия, 3) - Донна Векич (Хорватия, 26) - 6:4, 3:6, 6:4

Эшли Барти (Австралия, 12) - Саманта Стосур (Австралия) - 6:0, 6:3