Осака проиграла Си Сувэй в третьем круге турнира в Майами

Первая ракетка мира Наоми Осака не смогла выйти в четвертый круг трунира WTA в Майами. Она уступил тайваньской теннисистке Си Сувэй. Матч завершился в трех сетах - 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.
Чешка Петра Квитова обыграла хорватку Донну Векич - 6:4, 3:6, 6:4. Австралийка Эшли Барти победила Саманта Стосур - 6:0, 6:3.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Си Сувэй (Тайвань, 27) - Наоми Осака (Япония, 1) - 4:6, 7:6 (7:4), 6:3
Петра Квитова (Чехия, 3) - Донна Векич (Хорватия, 26) - 6:4, 3:6, 6:4
Эшли Барти (Австралия, 12) - Саманта Стосур (Австралия) - 6:0, 6:3
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