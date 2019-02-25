Осака осталась первой ракеткой мира, Касаткина опустилась на 14-е место

Японская теннисистка Наоми Осака продолжает возглавлять рейтинг WTA, сообщает пресс-служба организации. В первой десятке по итогам прошлой недели изменений не произошло.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина. Она опустилась с 13-го на 14-е место. Также в первой сотне рейтинга еще 9 россиянок: Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Евгения Родина, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян, Екатерина Макарова, Вера Звонарева и Вероника Кудерметова.

Рейтинг WTA от 25 февраля:

1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6871 очко,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5727,

3 (4). Петра Квитова (Чехия) - 5605,

4 (3). Слоан Стивенс (США) - 5307,

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5145,

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4900,

7 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4885,

8 (7). Ангелик Кербер (Германия) - 4880,

9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565,

10 (10). Серена Уильямс (США) - 3406...

14 (13). Дарья Касаткина (Россия) - 2985...

29 (27). Мария Шарапова (Россия) - 1716...

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1565...

59 (64). Екатерина Александрова (Россия) - 964...

70 (71). Евгения Родина (Россия) - 821...

72 (87). Анастасия Потапова (Россия) - 799...

75 (75). Маргарита Гаспарян (Россия) - 757...

77 (70). Екатерина Макарова (Россия) - 751...

81 (77). Вера Звонарева (Россия) - 746...

100 (96). Вероника Кудерметова (Россия) - 609.