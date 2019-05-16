Осака обыграла Цибулкову и вышла в третий круг турнира в Риме

Первая ракетка мира японка Наоми Осака преодолела барьер второго круга турнира WTA в Риме, обыграв в двух сетах словачку Доминику Цибулкову – 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
В следующем раунде 21-летняя Осака встретится с победительницей пары Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Юлия Гергес (Германия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 151 788 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Наоми Осака (Япония, 1) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 6:3, 6:3
Дополнительная информация
Загрузка...