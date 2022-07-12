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Сегодня, 14:22

Определились соперники Потаповой и Калинской по второму кругу турнира в Лозанне

Потапова и Калинская сыграют против Бегу и Данилович во втором круге турнира в Лозанне
Иван Торопцев
Корреспондент
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Стали известны соперники россиянок Анастасии Потаповой и Анны Калинской по второму кругу турнира WTA в Лозанне (Швейцария).

Потаповой предстоит сыграть против румынки Ирины-Камелии Бегу, которая победила в первом круге немку Тамару Корпач (6:4, 6:2).

Соперницей Анны Калинской станет Ольга Данилович из Сербии, которая оказалась сильнее японки Мисаки Дои (6:3, 6:3) в первом круге.

Матчи Потапова — Бегу и Калинская — Данилович запланированы на среду, 13 июля.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 3) — Тамара Корпач (Германия) — 6:4, 6:2

Ольга Данилович (Сербия, Q) — Мисаки Дои (Япония) — 6:3, 6:3

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