Определились соперники Потаповой и Калинской по второму кругу турнира в Лозанне
Потапова и Калинская сыграют против Бегу и Данилович во втором круге турнира в Лозанне
Стали известны соперники россиянок Анастасии Потаповой и Анны Калинской по второму кругу турнира WTA в Лозанне (Швейцария).
Потаповой предстоит сыграть против румынки Ирины-Камелии Бегу, которая победила в первом круге немку Тамару Корпач (6:4, 6:2).
Соперницей Анны Калинской станет Ольга Данилович из Сербии, которая оказалась сильнее японки Мисаки Дои (6:3, 6:3) в первом круге.
Матчи Потапова — Бегу и Калинская — Данилович запланированы на среду, 13 июля.
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 3) — Тамара Корпач (Германия) — 6:4, 6:2
Ольга Данилович (Сербия, Q) — Мисаки Дои (Япония) — 6:3, 6:3
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