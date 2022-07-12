Грачева проиграла немке Лис в первом круге турнира в Лозанне

Российская теннисистка Варвара Грачева не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Лозанне (Швейцария).

В первом круге Грачева проиграла немке Еве Лис в двух сетах — 5:7, 4:6.

Во втором круге Лис встретится со своей соотечественницей Юлией Нимайер.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ева Лис (Германия, Q) — Варвара Грачева (Россия, 8) — 7:5, 6:4