Анастасия Потапова с победы стартовала на турнире в Лозанне

Российская теннисистка Анастасия Потапова с победы стартовала на турнире в Лозанне. В первом круге в трех сетах она сломила сопротивление Лючии Бронцетти из Италии — 6:2, 3:6, 6:4.

Следующая соперница Потаповой определится в паре Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Тамара Корпач (Германия).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:2, 3:6, 6:4