Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:54

Анастасия Потапова с победы стартовала на турнире в Лозанне

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Анастасия Потапова с победы стартовала на турнире в Лозанне. В первом круге в трех сетах она сломила сопротивление Лючии Бронцетти из Италии — 6:2, 3:6, 6:4.

Следующая соперница Потаповой определится в паре Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Тамара Корпач (Германия).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:2, 3:6, 6:4

Анастасия Потапова
0
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Бальбуэна ушел из «Динамо», Ордец – в «Бохуме», ЦСКА арендует Самошникова, «Ростов» выкупил Комличенко. Главные трансферы и слухи в РПЛ на 11 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Калинская вышла во второй круг турнира в Лозанне
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости