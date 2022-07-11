Анастасия Потапова с победы стартовала на турнире в Лозанне
Российская теннисистка Анастасия Потапова с победы стартовала на турнире в Лозанне. В первом круге в трех сетах она сломила сопротивление Лючии Бронцетти из Италии — 6:2, 3:6, 6:4.
Следующая соперница Потаповой определится в паре Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Тамара Корпач (Германия).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:2, 3:6, 6:4
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