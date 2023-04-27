Ольховский признался, что игра теннисистки Андреевой вызывает восхищение

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что россиянка Мирра Андреева показывает стабильную игру на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, которая вызывает восхищение.

«Мирра молодец, она вызывает только восхищение тем, что обыгрывает таких игроков. Сегодня она показала стабильную и надежную игру. Тот теннис, который она показывает, уже достаточен для того, чтобы играть на высоком уровне. Не знаю, как дальше сложится для нее турнир, но последние две победы — это потрясающий результат, они стали неожиданностью. Посмотрим, насколько ей хватит сил и нервов», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Андреева победила канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:3, 6:4. Для 15-летней Андреевой это был второй матч на турнирах WTA, она одержала первую победу.

Андреева занимает 194-е место в рейтинге WTA.