Линнет сыграет с Андреевой в третьем круге турнира в Мадриде
Польская теннисистка Магда Линнет обыграла чешку Маркету Вондроушову в матче второго круга турнира в Мадриде — 7:6 (7:1), 4:6, 6:4.
Спортсменки провели на корте 2 часа и 45 минут.
В третьем круге Линнет сыграет с представительницей России Миррой Андреевой.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Магда Линетт (Польша, 17) — Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:4
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