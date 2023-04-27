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Сегодня, 19:31

Линнет сыграет с Андреевой в третьем круге турнира в Мадриде

Виталий Косик
Корреспондент
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Польская теннисистка Магда Линнет обыграла чешку Маркету Вондроушову в матче второго круга турнира в Мадриде — 7:6 (7:1), 4:6, 6:4.

Спортсменки провели на корте 2 часа и 45 минут.

В третьем круге Линнет сыграет с представительницей России Миррой Андреевой.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Магда Линетт (Польша, 17) — Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:4

Теннис
Мирра Андреева
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