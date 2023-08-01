НОК Латвии потребовал объяснений от теннисистки Висмане за выступления в паре с россиянкой Астаховой

Генеральный секретарь LOK Карлис Лейниекс потребовал объяснений от теннисистки Даниэлы Висмане за участие в турнире в парном разряде с россиянкой Дарьей Астаховой.

«Во-первых, это выбор спортсмена — с кем он играет. Во-вторых, если было принято такое решение, нужно нести ответственность за свои действия. Мы будем требовать объяснений от спортсменки и проведем беседу с Латвийским теннисным союзом о том, как действовать в подобной ситуации», — цитирует Лейниекса ТАСС.

29 июля Висмане и Астахова выиграли турнир Международной федерации тенниса (ITF) в Германии.

18 июля теннисистка из Норвегии Ульрикке Эйкери извинилась за то, что в парном турнире Уимблдона играла с россиянкой Александрой Пановой.

Россияне и белорусы выступают на турнирах АТР и WTA в нейтральном статусе.