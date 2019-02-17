Наоми Осака: "Я рассталась с тренером не из-за денег"

Японская теннисистка Наоми Осака объяснила, почему приняла решение расстаться со своим тренером Сашей Бажиным. О расставании с ним она объявила 12 февраля, однако не стала уточнять причины решения. Ее об этом спросили журналисты.

– Я ждала этого вопроса, – цитирует AFP Осака. – Все думают, что это вопрос денег, но это не так. Не тот случай. Очень обидно слышать такую версию. Уже на Australian Open ситуация назревала. Некоторые со стороны могли это заметить. Я не хотела расставаться на плохой ноте, потому что очень благодарна ему за все, что он сделал для меня. Но сейчас я всем довольна, меня окружают чрезвычайно заботливые люди, заряжающие меня позитивом.