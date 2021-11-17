Контавейт обыграла Саккари и вышла в финал Итогового турнира WTA

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт в полуфинале Итогового турнира WTA обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 6:1, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Эстонка сделала 6эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойтна из 8. Гречанка сделала 9 подач навылет, 3 раза ошиблась на второй подаче и реализовала все 2 брейк-пойнта.

В финале Контавейт встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая ранее обыграла соотечественницу Паулу Бадосу.