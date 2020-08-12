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Морозова и Сизикова без борьбы вышли во второй круг турнира в Праге

17:10

Белоруска Лидия Морозова и россиянка Яна Сизикова без борьбы вышли во второй круг турнира в Праге в парном разряде. Румынки Ана Богдан и Мария Тиг не смогли выйти на корт из-за травмы последней.

Примечательно, что у Богдан было на сегодня запланировано два матча — парный и одиночный, и оба они не состоялись. В одиночном разряде ее соперница Леся Цуренко также не смогла сыграть.

Соперницы Морозовой и Сизиковой во втором круге — Моника Никулеску и Ралука Олару, также из Румынии.

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/prague/2020/12/6/

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