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Младенович вышла в третий круг турнира в Линце и сыграет с Александровой

20:05
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Француженка Кристина Младенович вышла в третий круг турнира в Линце. В матче второго раунда она обыграла представительницу Хорватии Донну Векич — 3:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

В следующем круге Младенович сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кристина Младенович (Франция) — Донна Векич (Хорватия, 4) — 3:6, 6:1, 6:2

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