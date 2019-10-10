Младенович вышла в третий круг турнира в Линце и сыграет с Александровой
20:05
Француженка Кристина Младенович вышла в третий круг турнира в Линце. В матче второго раунда она обыграла представительницу Хорватии Донну Векич — 3:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.
В следующем круге Младенович сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кристина Младенович (Франция) — Донна Векич (Хорватия, 4) — 3:6, 6:1, 6:2