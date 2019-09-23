Младенович проиграла Мартич в первом круге турнира в Ухане
09:54
Хорватская теннисистка Петра Мартич обыграла француженку Кристину Младенович в первом круге турнира в Ухане — 6:2, 6:2.
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Петра Мартич (Хорватия) — Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 6:2
Ван Яфань (Китай) — Лорен Дэвис (США, Q) — 4:6, 6:4, 4:0 отказ 2-го игрока
Элисон Риске (США) — Катерина Козлова (Украина, Q) — 4:6, 6:3, 6:3
Кристина Макхэйл (США, Q) — Анастасия Севастова (Латвия, 14) — 4:6, 6:3, 6:3
Онс Жабер (Тунис, LL) — Донна Векич (Хорватия, 16) — 4:6, 6:3, 6:3
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