Мельникова и Захарова не смогли пройти во второй круг турнира WTA в Польше
15:19
Российская теннисистка Марина Мельникова вылетела с турнира WTA в Польше.
В первом круге она проиграла Варваре Лепченко из США со счетом 6:4, 6:7, 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 9 минут.
В следующем круге Лепченко сыграет с Екатериной Горгазде из Грузии, которая обыграла еще одну россиянку Анастасию Захарову со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:1. Этот матч длился 2 часа 16 минут.
Гдыня (Польша)
Турнир WTA Poland Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Лепченко (США) — Марина Мельникова (Россия, LL) — 4:6, 7:6, 6:3
Екатерина Горгодзе (Грузия, Q) — Анастасия Захарова (Россия, LL) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1
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