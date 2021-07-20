Мельникова и Захарова не смогли пройти во второй круг турнира WTA в Польше

Российская теннисистка Марина Мельникова вылетела с турнира WTA в Польше.

В первом круге она проиграла Варваре Лепченко из США со счетом 6:4, 6:7, 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 9 минут.

В следующем круге Лепченко сыграет с Екатериной Горгазде из Грузии, которая обыграла еще одну россиянку Анастасию Захарову со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:1. Этот матч длился 2 часа 16 минут.

Гдыня (Польша)

Турнир WTA Poland Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Лепченко (США) — Марина Мельникова (Россия, LL) — 4:6, 7:6, 6:3

Екатерина Горгодзе (Грузия, Q) — Анастасия Захарова (Россия, LL) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1