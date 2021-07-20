Савиных проиграла Ди Лоренцо в первом раунде турнира в Палермо
20:51
Американская теннисистка Франческа Ди Лоренцо победила россиянку Валерию Савиных (7:5. 6:3) в матче первого раунда турнира WTA в Палермо (Италия).
Следующей соперницей американки станет китайская теннисистка Чжэн Шуай.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Франческа Ди Лоренцо (США) — Валерия Савиных (Россия) — 7:5, 6:3
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