Австралийка Инглис вышла во второй круг турнира в Палермо

Австралийская теннисистка Мэддисон Инглис в первом круге турнира в Палермо обыграла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Инглис сделала один эйс и три двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.

Во втором круге Инглис встретится с победительницей матча Дэниэлл Коллинз (США) — Катарина Герлах (Германия).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мэддисон Инглис (Австралия) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) — 6:2, 6:3