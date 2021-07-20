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Австралийка Инглис вышла во второй круг турнира в Палермо

00:25

Австралийская теннисистка Мэддисон Инглис в первом круге турнира в Палермо обыграла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Инглис сделала один эйс и три двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.

Во втором круге Инглис встретится с победительницей матча Дэниэлл Коллинз (США) — Катарина Герлах (Германия).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мэддисон Инглис (Австралия) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) — 6:2, 6:3

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Сергей Разин все материалы автора

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