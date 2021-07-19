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Доден может стать соперницей Дьяченко во втором раунде турнира в Палермо

19:04

Французская теннисистка Осеан Доден обыграла румынку Александра Дулгеру (6:3, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Палермо (Италия).

В следующем раунде француженка сыграет с победительницей пары Виталия Дьяченко (Россия) — Юлия Грабер (Австрия).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Осеан Доден (Франция, 6) — Александра Дулгеру (Румыния) — 6:3, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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