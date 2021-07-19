Доден может стать соперницей Дьяченко во втором раунде турнира в Палермо
19:04
Французская теннисистка Осеан Доден обыграла румынку Александра Дулгеру (6:3, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Палермо (Италия).
В следующем раунде француженка сыграет с победительницей пары Виталия Дьяченко (Россия) — Юлия Грабер (Австрия).
Палермо (Италия)
Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Осеан Доден (Франция, 6) — Александра Дулгеру (Румыния) — 6:3, 6:2
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