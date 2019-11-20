Мария Шарапова: «Я не большой любитель водки, не такого ждет русский народ»

Россиянка Мария Шарапова рассказала о своем отношении к водке.

— Я не большой любитель водки, но в последние два года любила пробовать разные коктейли, — цитирует Шарапову Eater. — Но не люблю чистую водку, нет. Не такого ждет настоящий русский народ.

Я просто большой гурман. Всегда росла, любя еду, потому что была на кухне моей бабушки с самого раннего возраста. Когда хотела ей помочь, она говорила: «Нет, это не тот путь карьеры, который я хочу, чтобы ты выбрала». Так что она всегда уводила меня с кухни. Но у меня присутствовало любопытство для дегустации различных продуктов и ингредиентов. Это одна из лучших вещей в путешествиях.