Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    WTA

Мария Шарапова: «Я не большой любитель водки, не такого ждет русский народ»

20:20
Теги:

Россиянка Мария Шарапова рассказала о своем отношении к водке.

— Я не большой любитель водки, но в последние два года любила пробовать разные коктейли, — цитирует Шарапову Eater. —  Но не люблю чистую водку, нет. Не такого ждет настоящий русский народ.

Я просто большой гурман. Всегда росла, любя еду, потому что была на кухне моей бабушки с самого раннего возраста. Когда хотела ей помочь, она говорила: «Нет, это не тот путь карьеры, который я хочу, чтобы ты выбрала». Так что она всегда уводила меня с кухни. Но у меня присутствовало любопытство для дегустации различных продуктов и ингредиентов. Это одна из лучших вещей в путешествиях.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир