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Сегодня, 08:45

Шарапова описала себя тремя словами

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мария Шарапова.
Фото Reuters

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова ответила на вопрос о том, какими тремя словами она может себя описать.

«Честная, конкурентоспособная, детально-ориентированная», — говорится в профиле спортсменки на сайте shopbala.

Мария Шарапова дважды выигрывала Roland Garros, также она по одному разу выиграла Australian Open, «Уимблдон» и US Open.

34-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры в конце февраля 2020 года.

Источник: https://www.shopbala.com/community
Теннис
Мария Шарапова
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