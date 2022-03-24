Шарапова описала себя тремя словами

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова ответила на вопрос о том, какими тремя словами она может себя описать.

«Честная, конкурентоспособная, детально-ориентированная», — говорится в профиле спортсменки на сайте shopbala.

Мария Шарапова дважды выигрывала Roland Garros, также она по одному разу выиграла Australian Open, «Уимблдон» и US Open.

34-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры в конце февраля 2020 года.