Стивенс прошла во второй круг турнира в Майами, где сыграет против Пегулы
Американка Слоан Стивенс вышла во второй круг домашнего турнира WTA в Майами.
В первом круге Стивенс победила венгерку Панну Удварди в двух сетах — 6:4, 6:3.
Во втором круге американка сыграет со своей соотечественницей Джессикой Пегулой.
В параллельном матче швейцарка Виктория Голубич выиграла у бельгийки Кирстен Флипкенс (6:4, 4:6, 6:4). Во втором круге ей предстоит встретиться с Игой Свентек из Польши.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Слоан Стивенс (США) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:4, 6:3
Виктория Голубич (Швейцария) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — 6:4, 4:6, 6:4
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