Стивенс прошла во второй круг турнира в Майами, где сыграет против Пегулы

Американка Слоан Стивенс вышла во второй круг домашнего турнира WTA в Майами.

В первом круге Стивенс победила венгерку Панну Удварди в двух сетах — 6:4, 6:3.

Во втором круге американка сыграет со своей соотечественницей Джессикой Пегулой.

В параллельном матче швейцарка Виктория Голубич выиграла у бельгийки Кирстен Флипкенс (6:4, 4:6, 6:4). Во втором круге ей предстоит встретиться с Игой Свентек из Польши.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Слоан Стивенс (США) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:4, 6:3

Виктория Голубич (Швейцария) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — 6:4, 4:6, 6:4