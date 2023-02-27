Самсонова: «Я попробовала больше играть в паре, чтобы прибавить в одиночке»

Российская теннисист Людмила Самсонова рассказала, что побудило ее больше играть в парных турнирах.

Ранее она в паре с Вероникой Кудерметовой выиграла турнир в Дубае.

«В первую очередь я попробовала больше играть в паре, чтобы прибавить в одиночке. Потом у меня появился шанс сыграть с Вероникой, и я не смогла отказаться. Это помогло мне во всем понемногу. Это точно касается игры с лета и приема. Я стараюсь быть начеку в каждом розыгрыше, концентрироваться на каждом очке, потому что в парном разряде все может очень быстро измениться», — приводит слова Самсоновой сайт WTA.

Самсонова выиграла первый в карьере трофей в парном разряде.