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Сегодня, 19:16

Латвийская теннисистка Севастова приостановила карьеру

Латвийская теннисистка решила приостановить профессиональную карьеру
Иван Шитик
Корреспондент

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова решила приостановить профессиональную карьеру на неопределенный срок, потому что хочет привести в порядок свое здоровье, сообщает DELFI.

«Нет ничего хорошего, если ты не можешь показать свою лучшую игру на корте, потому что все время что-то мешает. Я не хочу выходить на площадку до тех пор, пока не буду уверена в себе на все сто процентов», — сказала Севастова.

Спортсменка подчеркнула, что улучшение здоровья — главный ее приоритет на данный момент.

На счету Севастовой четыре титула WTA. В настоящее время 31-летняя спортсменка занимает 65-е место в мировом рейтинге, личный рекорд — 11-я строчка.

Источник: https://rus.delfi.lv/sport/latviansport/latvijskaya-tennisistka-anastasiya-sevastova-priostanavlivaet-kareru?id=54010100
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