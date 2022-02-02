Латвийская теннисистка Севастова приостановила карьеру

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова решила приостановить профессиональную карьеру на неопределенный срок, потому что хочет привести в порядок свое здоровье, сообщает DELFI.

«Нет ничего хорошего, если ты не можешь показать свою лучшую игру на корте, потому что все время что-то мешает. Я не хочу выходить на площадку до тех пор, пока не буду уверена в себе на все сто процентов», — сказала Севастова.

Спортсменка подчеркнула, что улучшение здоровья — главный ее приоритет на данный момент.

На счету Севастовой четыре титула WTA. В настоящее время 31-летняя спортсменка занимает 65-е место в мировом рейтинге, личный рекорд — 11-я строчка.